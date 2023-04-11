Личка: российские футболисты боятся играть в футбол

Интересное наблюдение.
Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка поделился мнением о российском футболе. Он считает, что отечественные игроки боятся креативить.
«В России больше всего меня удивило то, что футболисты боятся брать игру на себя, боятся играть в футбол. Вероятно, они плохо верят в свои силы. Им легче сделать передачу. Футболистам страшно совершить ошибку. Я был этим очень удивлён.
В числе моих задач в клубе — сделать так, чтобы у футболистов появилась вера в себя», — цитирует Личку Sport24.
Личка возглавил «Оренбург» летом 2020 года. Под руководством 45 летнего чешского тренера команда вышла в Российскую Премьер-Лигу.
В рамках текущего сезона «Оренбург» с 33 очками после 22 туров занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.