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12 минут назад

Личка: российские футболисты боятся играть в футбол

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Интересное наблюдение.

Личка: российские футболисты боятся играть в футбол
Фото: ФК «Оренбург»ФК «Оренбург»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка поделился мнением о российском футболе. Он считает, что отечественные игроки боятся креативить.

«В России больше всего меня удивило то, что футболисты боятся брать игру на себя, боятся играть в футбол. Вероятно, они плохо верят в свои силы. Им легче сделать передачу. Футболистам страшно совершить ошибку. Я был этим очень удивлён.

В числе моих задач в клубе — сделать так, чтобы у футболистов появилась вера в себя», — цитирует Личку Sport24.

Личка возглавил «Оренбург» летом 2020 года. Под руководством 45 летнего чешского тренера команда вышла в Российскую Премьер-Лигу.

В рамках текущего сезона «Оренбург» с 33 очками после 22 туров занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

Футбол,
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