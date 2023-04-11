Григорян оценил поведение Дзюбы цитатой «Человек не упускает шанса стать скотом»

«Сейчас я увлекаюсь дзен-буддизмом. И недавно прочёл одну цитату: «Человек ежедневно упускает массу возможностей стать лучше и не упускает ни одного шанса стать скотом».



И как раз мне присылают вот этот кадр с Дзюбой (видео, на котором игрок «Локомотива» отвернулся от Семака и игнорировал рукопожатие. — Прим. «Чемпионата»). Я подумал: да, похоже на это», — сказал Григорян в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».