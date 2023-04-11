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1 час назад

«Зенит» рассматривает Сафонова и Лантратова на позицию голкипера

Советский спорт

В данный момент основным вратарем команды является Михаил Кержаков.

«Зенит» рассматривает Сафонова и Лантратова на позицию голкипера
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Зенит» готовится обновить вратарскую линию в летнее межсезонье. Об этом сообщает «Чемпионат».

По данным источника, питерцы рассматривают двух футболистов: голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова и вратаря «Локомотива» Илью Лантратова.

Отмечается, что владелец «быков» Сергей Галицкий не будет продавать Сафонова в «Зенит», а сумма отступных в контракте Лантратова составляет 5,5 млн евро.

В данный момент основным вратарем команды является Михаил Кержаков. В нынешнем сезоне РПЛ 36-летний голкипер провел 19 матчей, пропустил 10 голов и оформил 11 «сухарей». Его контракт с клубом истекает 30 июня.

Футбол,Матвей Сафонов,Илья Лантратов,Михаил Кержаков,Сергей Галицкий,Зенит,
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