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26 минут назад

Кокорин с высокой долей вероятности вернётся в «Фиорентину»

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«Арис» не будет выкупать россиянина?

Кокорин вернется в «Фиорентину» по окончании сезона
Фото: «Чемпионат»«Чемпионат»

32-летний форвард кипрского «Ариса» Александр Кокорин с высокой долей вероятности вернётся в «Фиорентину». Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

По имеющейся информации, руководство «Ариса» довольно выступлениями футболиста, однако клуб может отказаться от выкупа прав на игрока из-за высокой зарплаты.

Нынешний сезон Александр Кокорин проводит в «Арисе» на правах аренды. В стан кипрского клуба он попал в августе 2022 года, а права на него до сих пор принадлежат итальянской «Фиорентине». В составе «Ариса» Кокорин провёл 24 матча, забил 11 мячей и стал автором шести результативных передач.

Действующее соглашение 32-летнего россиянина с «Фиорентиной» истекает летом 2024 года. Ранее сообщалось, что Кокорин хочет остаться в «Арисе».

Футбол,Александр Кокорин,
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