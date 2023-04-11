Кокорин вернется в «Фиорентину» по окончании сезона

По имеющейся информации, руководство «Ариса» довольно выступлениями футболиста, однако клуб может отказаться от выкупа прав на игрока из-за высокой зарплаты.

Нынешний сезон Александр Кокорин проводит в «Арисе» на правах аренды. В стан кипрского клуба он попал в августе 2022 года, а права на него до сих пор принадлежат итальянской «Фиорентине». В составе «Ариса» Кокорин провёл 24 матча, забил 11 мячей и стал автором шести результативных передач.