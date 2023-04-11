Кокорин вернется в «Фиорентину» по окончании сезона

«Арис» не будет выкупать россиянина?
32-летний форвард кипрского «Ариса» Александр Кокорин с высокой долей вероятности вернётся в «Фиорентину». Об этом сообщает «Спорт-экспресс».
По имеющейся информации, руководство «Ариса» довольно выступлениями футболиста, однако клуб может отказаться от выкупа прав на игрока из-за высокой зарплаты.
Нынешний сезон Александр Кокорин проводит в «Арисе» на правах аренды. В стан кипрского клуба он попал в августе 2022 года, а права на него до сих пор принадлежат итальянской «Фиорентине». В составе «Ариса» Кокорин провёл 24 матча, забил 11 мячей и стал автором шести результативных передач.
Действующее соглашение 32-летнего россиянина с «Фиорентиной» истекает летом 2024 года. Ранее сообщалось, что Кокорин хочет остаться в «Арисе».