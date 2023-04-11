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1 час назад

Сергей Семак высказался о возможности стать главным тренером сборной России

Чемпионат.com

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о возможности работы со сборной России, заявив, что ему нелегко быть наставником сине-бело-голубых и что российскую национальную команду возглавляет хороший специалист.

Сергей Семак высказался о возможности стать главным тренером сборной России
Фото: ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

«Хотел бы ли я тренировать сборную России? Я — тренер «Зенита», и все мысли только об этом. Мне этого сейчас хватает более чем. Поверьте, это тоже нелегко. У сборной есть свой тренер, хороший», — приводит слова Семака «РБ Спорт».

Сейчас сборную России возглавляет Валерий Карпин, руководящий командой с 2021 года. Под руководством наставника «Ростова» россияне сыграли 12 матчей, в которых одержали семь побед, четыре раза сыграли вничью и один раз проиграли. Контракт Карпина с РФС действует до 2024 года, Семака с «Зенитом» — до 2025 года.

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