Сергей Семак высказался о возможности стать главным тренером сборной России

«Хотел бы ли я тренировать сборную России? Я — тренер «Зенита», и все мысли только об этом. Мне этого сейчас хватает более чем. Поверьте, это тоже нелегко. У сборной есть свой тренер, хороший», — приводит слова Семака «РБ Спорт».