Мостовой назвал нелогичным уход Бердыева из "Сочи"

"Не вижу в этом никакой логики. Кто-то сказал, что причиной стали неудовлетворительные результаты. А чего в "Сочи" хотели? Для них нормально чередовать победы с поражениями.



А уходить по собственной инициативе Бердыеву тоже не вижу смысла. Что могло так быстро случиться?" - сказал Мостовой Vprognoze.ru.