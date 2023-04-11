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32 минуты назад

Мостовой назвал нелогичным уход Бердыева из "Сочи"

Газета.Ru

Бывший игрок сборной России по футболу и московского "Спартака" Александр Мостовой заявил, что не видит реальных причин для ухода Курбана Бердыева с поста главного тренера клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) "Сочи".

Мостовой назвал нелогичным уход Бердыева из "Сочи"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Не вижу в этом никакой логики. Кто-то сказал, что причиной стали неудовлетворительные результаты. А чего в "Сочи" хотели? Для них нормально чередовать победы с поражениями.

А уходить по собственной инициативе Бердыеву тоже не вижу смысла. Что могло так быстро случиться?" - сказал Мостовой Vprognoze.ru.

О назначении Бердыева на пост главного тренера "Сочи" было объявлено в конце декабря 2022 года. Команда под его руководством провела пять матчей, одержав две победы в чемпионате страны.

В России специалист известен по работе в "Ростове" и "Рубине". Он приводил казанскую команду дважды к чемпионству в Российской премьер-лиге. Также клубу из Татарстана под его руководством удалось выиграть Кубок России и дважды Суперкубок страны.

Ранее бывший тренер московского "Спартака" и помощник Курбана Бердыева в казанском "Рубине" Рауль Рианчо высказался о возвращении специалиста в Российскую премьер-лигу.

Футбол,Александр Мостовой,Курбан Бердыев,СБОРНАЯ РОССИИ,Спартак,
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