В «Оренбурге» назвали глупостью слухи про переход Веры в «Зенит»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировали информацию об интересе к полузащитнику команды Лукасу Вере со стороны петербургского «Зенита».
Ранее сегодня «Чемпионат» сообщил, что петербуржцы собираются летом выкупить аргентинца.
«Глупость это, которая тиражируется. Никаких официальных контактов по этому трансферу у нас не было, уже что-то непонятное начинается. Ищите, кто распространяет эти слухи, у нас такой информации нет», — приводит слова Еремякина «РИА Новости».
Вера перешел в «Оренбург» летом прошлого года из «Лануса» за 1,5 млн евро. Действующее соглашение 25-летнего аргентинца с оренбургским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 2,5 млн евро.
В нынешнем сезоне Вера провел за «Оренбург» 23 матча во всех турнирах, на его счету 1 гол и 5 результативных передач.
«Оренбург» в РПЛ идет на 8-м месте с 33 очками. Накануне команда упустила победу над «Ростовом», сыграв на своем поле с донским клубом вничью 2:2.