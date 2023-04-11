$79.50+0.1487.10+0.37
24 минуты назад

В «Оренбурге» назвали глупостью слухи про переход Веры в «Зенит»

Спорт день за днем

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировали информацию об интересе к полузащитнику команды Лукасу Вере со стороны петербургского «Зенита».

В «Оренбурге» назвали глупостью слухи про переход Веры в «Зенит»
Фото:  ФК «Оренбург» ФК «Оренбург»

Ранее сегодня «Чемпионат» сообщил, что петербуржцы собираются летом выкупить аргентинца.

«Глупость это, которая тиражируется. Никаких официальных контактов по этому трансферу у нас не было, уже что-то непонятное начинается. Ищите, кто распространяет эти слухи, у нас такой информации нет», — приводит слова Еремякина «РИА Новости».

Вера перешел в «Оренбург» летом прошлого года из «Лануса» за 1,5 млн евро. Действующее соглашение 25-летнего аргентинца с оренбургским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 2,5 млн евро.

В нынешнем сезоне Вера провел за «Оренбург» 23 матча во всех турнирах, на его счету 1 гол и 5 результативных передач.

«Оренбург» в РПЛ идет на 8-м месте с 33 очками. Накануне команда упустила победу над «Ростовом», сыграв на своем поле с донским клубом вничью 2:2.

Футбол,Лукас Вера,Зенит,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий