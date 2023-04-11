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14 минут назад

Смородская уверена, что «Локомотиву» стоит продлить контракт с Дзюбой

Матч ТВ

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что форвард Артем Дзюба заслужил продление контракта с московским клубом.

Смородская: «Локомотиву» стоит продлить контракт с Дзюбой
Фото: © ФК «Локомотив»© ФК «Локомотив»

В пяти матчах за «Локомотив» в чемпионате России Дзюба забил шесть мячей и отдал одну голевую передачу. 34 летний форвард присоединился к железнодорожникам зимой 2023 года в качестве свободного агента, подписав контракт до конца сезона.

— Я считаю, что да [«Локомотиву» нужно продлевать контракт с Дзюбой]. Он уже доказал, что способен приносить пользу, много забивать. Наверное, Дзюба нашел свою команду на ближайшее будущее. Артем — лучший вариант для «Локомотива» в текущей ситуации, — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

После 22 тура МИР РПЛ «Локомотив» занимает 11 е место в турнирной таблице, набрав 25 очков.

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ можно смотреть на федеральных каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Источник:РБ Спорт

Футбол,Артем Дзюба,Ольга Смородская,
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