Смородская: «Локомотиву» стоит продлить контракт с Дзюбой

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что форвард Артем Дзюба заслужил продление контракта с московским клубом.
В пяти матчах за «Локомотив» в чемпионате России Дзюба забил шесть мячей и отдал одну голевую передачу. 34 летний форвард присоединился к железнодорожникам зимой 2023 года в качестве свободного агента, подписав контракт до конца сезона.
— Я считаю, что да [«Локомотиву» нужно продлевать контракт с Дзюбой]. Он уже доказал, что способен приносить пользу, много забивать. Наверное, Дзюба нашел свою команду на ближайшее будущее. Артем — лучший вариант для «Локомотива» в текущей ситуации, — цитирует Смородскую «РБ Спорт».
После 22 тура МИР РПЛ «Локомотив» занимает 11 е место в турнирной таблице, набрав 25 очков.
Прямые трансляции матчей МИР РПЛ можно смотреть на федеральных каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
Источник:РБ Спорт