Смородская: «Локомотиву» стоит продлить контракт с Дзюбой

— Я считаю, что да [«Локомотиву» нужно продлевать контракт с Дзюбой]. Он уже доказал, что способен приносить пользу, много забивать. Наверное, Дзюба нашел свою команду на ближайшее будущее. Артем — лучший вариант для «Локомотива» в текущей ситуации, — цитирует Смородскую «РБ Спорт».