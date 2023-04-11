$82.18+2.6889.73+2.63

«Интер» обыграл «Бенфику» в первом матче 1/4 финала ЛЧ

В Лиссабоне завершился первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором «Бенфика» принимала «Интер». Встреча завершилась победой «Интера» со счётом 2:0.

«Интер» обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов
© globallookpress.com

На 51-й минуте матча Николо Барелла вывел «Интер» вперёд. На 81-й минуте в ворота «Бенфики» был назначен пенальти за игру рукой, который реализовал Ромелу Лукаку.

На стадии 1/8 финала «Интер», вышедший со второго места из группы с «Баварией», «Барселоной» и «Викторией» (Пльзень), справился с другой португальской командой — «Порту».

«Бенфика» в 1/8 финала оказалась сильнее «Брюгге». Португальская команда вышла в плей-офф с первого места в группе с «ПСЖ», «Ювентусом» и «Маккаби» из Хайфы.

Ответный матч пройдёт в Милане 19 апреля. Победитель противостояния сыграет в полуфинале с «Наполи» или «Миланом».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий