Левандовски: место Месси — в «Барселоне»

«Место Месси — в «Барселоне», и, если он вернётся, это будет что-то невероятное. Мы знаем, что его место — здесь, в «Барселоне».



Я не знаю, что произойдёт, но надеюсь, что в следующем сезоне мы сможем сыграть вместе», — приводит слова Левандовски Mundo Deportivo.