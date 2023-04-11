$82.18+2.6889.73+2.63

Высокая зарплата Кокорина может стать препятствием в выкупе Кокорина "Арисом" у "Фиорентины"

Российский нападающий кипрского "Ариса" Александр Кокорин с высокой долей вероятности вернется в "Фиорентину" по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Стало известно, почему Кокорин может вернуться в «Фиорентину»
© Aris Limassol F.C/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Как утверждает источник, кипрский клуб доволен игрой форварда, но высокая зарплата Кокорина может стать препятствием в выкупе игрока. Кокорин стал игроком "Фиорентины" в 2021 году, перейдя из московского "Спартака".

Также нападающий в России известен по выступлениям за "Зенит", "Сочи", "Динамо" и "Анжи". Прошлым летом он стал игроком кипрского "Ариса". Его контракт рассчитан до лета 2023 года. Всего в текущем сезоне Кокорин принял участие в 24 матчах во всех турнирах, помимо 11 голов он сделал шесть результативных передач.

В прошлом туре в игре против "Аполлона" россиянин выступил в качестве ассистента в единственном голе своей команды, который стал победным. На счету нападающего 47 матчей за сборную России и 12 забитых мячей.

Ранее наставник "Ариса" Алексей Шпилевский заявил, что клуб занимается вопросом выкупа Кокорина у "Фиорентины".

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий