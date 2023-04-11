Стало известно, почему Кокорин может вернуться в «Фиорентину»

Российский нападающий кипрского "Ариса" Александр Кокорин с высокой долей вероятности вернется в "Фиорентину" по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

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Как утверждает источник, кипрский клуб доволен игрой форварда, но высокая зарплата Кокорина может стать препятствием в выкупе игрока. Кокорин стал игроком "Фиорентины" в 2021 году, перейдя из московского "Спартака".

Также нападающий в России известен по выступлениям за "Зенит", "Сочи", "Динамо" и "Анжи". Прошлым летом он стал игроком кипрского "Ариса". Его контракт рассчитан до лета 2023 года. Всего в текущем сезоне Кокорин принял участие в 24 матчах во всех турнирах, помимо 11 голов он сделал шесть результативных передач.

В прошлом туре в игре против "Аполлона" россиянин выступил в качестве ассистента в единственном голе своей команды, который стал победным. На счету нападающего 47 матчей за сборную России и 12 забитых мячей.