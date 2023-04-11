"Оренбург" потроллил Карпина: некоторым всегда кажется, что у них больше

"Размеры поля меньше. Говорят, меньше. Все говорят, что меньше", - возмутился Карпин. Клуб из Оренбурга выпустил ролик, на котором девушка с помощью рулетки произвела замеры стадиона. По результатам измерений оказалось, что поле стадиона "Газовик" имеет такой же размер, что и поле в Ростове. "Некоторым всегда кажется, что у них больше", - отметила девушка.