"Оренбург" потроллил Карпина: некоторым всегда кажется, что у них больше
ФК "Оренбург" с юмором отреагировал на претензии главного тренера "Ростова" Валерия Карпина по поводу размеров стадиона "Газовик".
Напомним, что Карпин остался недоволен размерами поля в Оренбурге. Стоит отметить, что оно имеет искусственное покрытие.
"Размеры поля меньше. Говорят, меньше. Все говорят, что меньше", - возмутился Карпин. Клуб из Оренбурга выпустил ролик, на котором девушка с помощью рулетки произвела замеры стадиона. По результатам измерений оказалось, что поле стадиона "Газовик" имеет такой же размер, что и поле в Ростове. "Некоторым всегда кажется, что у них больше", - отметила девушка.
В понедельник "Ростов" сыграл вничью с "Оренбургом" в рамках 22 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:2. К 80-й минуте ростовчане проигрывали 0:2, а затем забили два мяча в течении девяти минут. После этой встречи "Оренбург" набирает 33 очка и продолжает занимать восьмое место в турнирной таблице. "Ростов" набирает 45 очков и также удерживается на втором месте. Благодаря победе над "Локомотивом" "Зенит" увеличил свой отрыв до девяти очков.
Ранее Валерий Карпин также эмоционально высказался о судействе матча против "Оренбурга".