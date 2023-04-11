$82.18+2.6889.73+2.63
1 час назад

На Кипре заявили, что сейчас перед Кержаковым закрыты двери во все футбольные команды

Газета.Ru

Генеральный менеджер «Кармиотиссы» Антонис Антониус заявил, что российскому тренеру Александру Кержакову необходимо уважать своих игроков в новой команде.

«Я бы посоветовал Кержакову уважать своих игроков, когда он придет в новую команду. Сейчас перед ним закрыты двери во все футбольные команды, которые могли бы его взять. Футбольный мир очень маленький», — передает слова Антониуса «Чемпионат».

Россиянин возглавил клуб в начале февраля 2023 года. Свой первый матч во главе новой команды Кержаков выиграл. «Кармиотисса» одержала победу над «Аполлоном» 4:3. Под его руководством команда провела 7 матчей, два из которых завершились победой, четыре — поражениями и одна — ничьей.

Последним клубом для Кержакова был «Пари Нижний Новгород», который он покинул в июне 2022 года. Он помог команде сохранить прописку в Российский премьер-лиге (РПЛ).

Кержаков раскрыл подробности ухода из европейского клуба

Стоит отметить, что «Кармиотисса» стала лишь третьим клубом для российского специалиста. Он также ранее возглавлял «Томь».

Футбол,Видео,Александр Кержаков,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий