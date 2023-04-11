Генеральный менеджер «Кармиотиссы» Антонис Антониус заявил, что российскому тренеру Александру Кержакову необходимо уважать своих игроков в новой команде.

«Я бы посоветовал Кержакову уважать своих игроков, когда он придет в новую команду. Сейчас перед ним закрыты двери во все футбольные команды, которые могли бы его взять. Футбольный мир очень маленький», — передает слова Антониуса «Чемпионат».

Россиянин возглавил клуб в начале февраля 2023 года. Свой первый матч во главе новой команды Кержаков выиграл. «Кармиотисса» одержала победу над «Аполлоном» 4:3. Под его руководством команда провела 7 матчей, два из которых завершились победой, четыре — поражениями и одна — ничьей.

Последним клубом для Кержакова был «Пари Нижний Новгород», который он покинул в июне 2022 года. Он помог команде сохранить прописку в Российский премьер-лиге (РПЛ).