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На Кипре заявили о нежелании команд работать с Кержаковым

Генеральный менеджер кипрской «Кармиотиссы» Антонис Антониус заявил о нежелании клубов работать с российским тренером Александром Кержаковым. Слова функционера приводит «Чемпионат».

На Кипре заявили о нежелании команд работать с Кержаковым
© globallookpress.com

«Я бы посоветовал Кержакову уважать своих игроков, когда он придет в новую команду. Сейчас перед ним закрыты двери во все футбольные команды, которые могли бы его взять», — заявил Антониус.

10 апреля Кержаков объяснил уход из «Кармиотиссы» вмешательством владельца клуба Дмитрия Пунина в его работу.

«Я даже не мог представить, что такое возможно в чемпионате, где четыре команды выступают в еврокубках, при этом довольно неплохо», — добавил он.

Об уходе Кержакова стало известно 1 апреля. В команде подчеркнули, что он покинул пост главного тренера команды по собственному желанию.

Россиянин тренировал команду менее двух месяцев. Под его руководством клуб провел шесть матчей, одержав одну победу, один раз сыграв вничью и потерпев четыре поражения.

Кержаков — трехкратный чемпион России в составе «Зенита». После завершения карьеры в 2017 году он тренировал клубы «Томь» и «Нижний Новгород», а также юношескую сборную России.

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