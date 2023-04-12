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Сперцян собирается покинуть "Краснодар" и продолжить карьеру в Европе

Футболист клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» и сборной Армении Эдуард Сперцян в ближайшее межсезонье покинет команду и продолжит карьеру за рубежом, сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на источник.

Футболист клуба РПЛ собирается продолжить карьеру в Европе
© Газета.Ru

Агентство CAA Stelar, с которым сотрудничает Сперцян, общается приоритетно с клубами Серии А и Бундеслиги, которые проявляют к полузащитнику предметный интерес. При этом в контракте Сперцяна с «Краснодаром» указана сумма отступных в размере €15 млн.

Соглашение Сперцяна с «Краснодаром» рассчитано до 30 июня 2026 года. По оценке Transfermarkt, его стоимость составляет €9 млн. Сообщалось, что игроком уже интересовались голландский ПСВ и итальянская «Фиорентина».

В текущем сезоне Эдуард Сперцян принял участие в 21 игре чемпионата России, отметившись девятью забитыми голами.

После 22 туров РПЛ «Краснодар» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. На счету команды десять побед, пять ничьих и семь поражений, она набрала 35 очков.

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