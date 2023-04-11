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1 час назад

Агент Кокорина высказался о будущем нападающего

Lenta.ru

Тимофей Бердышев, агент российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, высказался о будущем игрока. Его слова приводит «Чемпионат».

Агент Кокорина высказался о будущем нападающего
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На данный момент россиянин выступает за кипрский «Арис» на правах аренды.

«У Кокорина контракт с "Фиорентиной". Лишь после окончания сезона будет понятно, что решат между собой "Арис" и "Фиорентина". Дальше клубы либо найдут совместное решение, либо не найдут», — заявил Бердышев.

Ранее Кипре довольны выступлением россиянина, однако не смогут выкупить его из-за высокой зарплаты.

В текущем сезоне Кокорин провел за «Арис» 24 матча во всех турнирах. В них он отметился 11 забитыми мячами и шестью результативными передачами.

Футбол,Тимофей Бердышев,Александр Кокорин,
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