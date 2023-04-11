Главный тренер «Спартака» сыграл свадьбу в Москве

Главный тренер столичного ФК «Спартак» Гильермо Абаскаль сыграл свадьбу в Москве со своей невестой Алехандрой. Об этом пишет «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу клуба.

Фото: ФК "Спартак" ФК "Спартак"

В пресс-службе отметили, что молодожены после церемонии бракосочетания посетили Красную площадь.

Гильермо прокомментировал свою свадьбу в соцсетях. По его мнению, встреча с Алехандрой была предопределена, она не являлась случайной.

Спортсмен подчеркнул, что между ним и любимой женщиной «было только время, никогда не было расстояния».