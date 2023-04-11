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1 час назад

Главный тренер «Спартака» сыграл свадьбу в Москве

Илья Родин

Главный тренер столичного ФК «Спартак» Гильермо Абаскаль сыграл свадьбу в Москве со своей невестой Алехандрой. Об этом пишет «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу клуба.

Главный тренер «Спартака» сыграл свадьбу в Москве
Фото: ФК "Спартак"ФК "Спартак"

В пресс-службе отметили, что молодожены после церемонии бракосочетания посетили Красную площадь.

Гильермо прокомментировал свою свадьбу в соцсетях. По его мнению, встреча с Алехандрой была предопределена, она не являлась случайной.

Спортсмен подчеркнул, что между ним и любимой женщиной «было только время, никогда не было расстояния».

Ранее сообщалось, что Абаскаль по окончании прошлого сезона сменил Паоло Ваноли на посту главного тренера московского клуба. Под его руководством «Спартак» выиграл несколько матчей и после 22 туров РПЛ занимает третью строчку в турнирной таблице.

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