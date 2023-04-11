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19 минут назад

AS: Роналду недоволен тренером "Аль-Насра" Руди Гарсией

Rusfootball

Форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду недоволен главным тренером Руди Гарсией. По сведениям СМИ, португальский бомбардир Криштиану Роналду не в восторге от работы 59-летнего французского наставника Руди Гарсии. Звездного нападающего не устраивает игра, которую показывает коллектив из Эр-Рияда. По мнению, 5-кратного обладателя "Золотого мяча" команда обладает потенциалом для более качественной игры, а также должна выигрывать чемпионский титул.

Роналду недоволен тренером "Аль-Насра" Руди Гарсией
Фото: RusfootballRusfootball

Руди Гарсия был утвержден наставником "Аль-Насра" в июле 2022 года. С того момента француз провел у руля саудовского клуба 26 встреч, в которых сумел одержать 18 побед. Также на счету наставника 5 ничьих и 3 поражения. По итогам 23 туров команда располагается на 2-й строчке, отставая от лидирующего "Аль-Иттихад" на 3 очка. Роналду провел за "Аль-Наср" 12 поединков, в которых сумел забить 11 голов и оформить 2 ассиста на своих партнеров по команде.

Футбол,Руди Гарсия,Криштиану Роналду,
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