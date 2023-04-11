Пресс-служба РПЛ представила Талалаева в образе Супер Марио

Пресс-служба РПЛ с юмором отреагировала на назначение Андрея Талалаева главным тренером подмосковных «Химок». В своем Telegram-канале она разместила рисунок, на котором тренер предстает в образе персонажа популярной игры «Марио».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Андрей «Марио» Талалаев насобирал клубов в этом сезоне. Но хватит ли этого для прохода на следующий уровень?», - задала риторический вопрос пресс-служба.

Ранее сообщалось, что во вторник, 11 апреля, Талалаев был назначен главным тренером «Химок». В этом сезоне это уже третий клуб, который принимает на работу тренера. Он также возглавлял «Ахмат» и «Торпедо».

соцсети

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал решение руководства клуба заключить с тренером контракт на 5 лет.