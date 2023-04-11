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1 час назад

Чилуэлл объяснил решение продлить контракт с «Челси»

Матч ТВ

Защитник «Челси» Бен Чилуэлл поделился эмоциями после продления контракта с лондонским клубом.

Чилуэлл объяснил решение продлить контракт с «Челси»
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Во вторник, 11 апреля, 26 летний англичанин продлил контракт с «Челси» до лета 2027 года.

— Чувствую себя очень хорошо в «Челси». Рад, что клуб хочет, чтобы я был частью проекта на долгосрочную перспективу. Счастлив, что смог продлить контракт с «Челси».

Мы упорно работаем для достижения успеха, и я сделаю все возможное, чтобы вызвать больше улыбок на лицах болельщиков, которые приняли меня так желанно, — цитирует Чилуэлла пресс служба клуба.

Чилуэлл пополнил состав «Челси» в августе 2020 года, перейдя из «Лестер Сити». В нынешнем сезоне он провел 26 матчей за лондонский клуб во всех турнирах, забил два мяча и отдал четыре результативные передачи.

12 апреля «Челси» на выезде проведет первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против «Реала». Прямую трансляцию начиная с 21:40 по московскому времени смотрите на канале «Матч ТВ» и сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Футбол,Реал,
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