«Манчестер Сити» — «Бавария» — 3:0, Тухель неудачно отказался от стратегии Нагельсмана в матчах с «ПСЖ» — разбор

С такой тактикой баварцы могли бы вылететь ещё от «ПСЖ»!

«Манчестер Сити» не оставил шансов «Баварии» в первой четвертьфинальной игре — 3:0. Счёт по игре — хозяева нанесли 13 ударов из штрафной площади, тогда как гости сподобились только на пять. Судьбу матча во многом предопределил смелый план главного тренера мюнхенского клуба Томаса Тухеля.

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При обороне «Баварии» не хватало ещё одного игрока сзади для компактности и подстраховки

При обороне «Бавария» использовала схему 4-4-2.

Без мяча команда Тухеля располагалась преимущественно между своей штрафной площадкой и средней линией поля. Когда «Ман Сити» доставлял мяч на один из флангов, то «Бавария» большим количеством игроков устремлял в прессинг, пытаясь вжать соперника в боковую линию поля. Но стоило хозяевам преодолеть это давление, как оборона мюнхенцев рассыпалась как карточный домик.

Наглядный пример — первый гол «Баварии». Тонким пасом на Эрнандеса Бернарду Силва отрезал от обороны сразу трёх игроков — фланговых полузащитника и защитника, плюс одного опорника. Исправить ситуацию стремительным рывком из центра поля к своим воротам попытался Мусила, но пролетел мимо мяча, как поезд мимо пешехода. Если бы Тухель вместо варианта 4-4-2 выбрал 4-5-1 или 5-4-1, то такого легкого гола от соперника можно было избежать.

Фланговый прессинг «Баварии «Манчестер Сити» классным розыгрышем мяча разваливал неоднократно. В первом тайме благодаря выходу из-под него англичане даже имели отличный шанс забить второй мяч. В результате комбинации с участием Аканджи, Бернарду Силвы и Де Брёйне из убойной позиции удар наносил Гюндоган, но угодил в соперника.

Как Тухель хотел такого избежать? Давно известно, что у нынешнего «Манчестер Сити» отличная позиционная атака, команда умеет пользоваться шириной поля. Далеко за примерами ходить не нужно — в предыдущем матче Лиги чемпионов «горожане» забили пять мячей в ворота «Лейпцига».

Любопытно, что «Лейпциг» тоже оборонялся по схеме 4-4-2, как и «Бавария» в четвертьфинале. А «Ман Сити» тогда, как и сейчас, при позиционной атаке использовал схему 3-2-4-1. То есть именно «Баварию» Гвардиола тактически удивлять не стал — предложил то, что ему уже принесло результат. Странно, что Тухель оказался к подобному вообще не готов. Смотрел ли вообще он тот матч? Тогда он ещё был безработным.

Боссам «Баварии» впору пенять на себя. В прошлой стадии Лиги чемпионов мюнхенцы прошли «ПСЖ», одержав победу по сумме двух матчей со счётом 3:0. Месси, Мбаппе и Неймар не смогли себя проявить. В первом матче баварцы играли с тремя центральными защитниками, а на игру в четыре перешли лишь в домашнем матче, когда уже вели в противостоянии. Главным тренером был Юлиан Нагельсман. Вот кого не хватало с «Ман Сити»! Тухель его успешный опыт проигнорировал.

При владении «Баварии» не хватало игрока сзади для розыгрыша мяча

Известно, что прессингует «Манчестер Сити» по схеме 4-4-2, которая при давлении у чужой штрафной превращается даже в 4-2-4 за счёт выдвижения высоко вперёд фланговых полузащитников. С тем же «Лейпцигом» было именно так.

Повторилось подобное и с «Баварией». В итоге получилось так, что четвёрку защитников немецкой команды прессинговали четыре игрока английской — удобный размен для хозяев, но не для гостей.

Если бы Тухель добавил третьего центрального защитника, то тем самым мог облегчить команде жизнь при выходе на чужую половину поля в позиционных атаках. «Ман Сити» стало бы труднее прессинговать. Но тренер такого не сделал. Баварцы пытались разыгрывать мяч низом, но грешили браком. Один только голкипер Ян Зоммер мог «привести» несколько голов! Упрощать игру возможности не было — мощного форварда в составе нет.

В итоге «Бавария» организовала гол на свои ворота — Юпамекано потерял мяч под прессингом Грилиша. Крайний полузащитник классно ускорился на оппонента, перекрывая к тому же пас на фланг.

Как и при собственной позиционной обороне, при построении атаки «Бавария» посыпалась на том, что легко читалось заранее, если знать манеру игры соперника. Как так?! Вероятно, Нагельсман недоумевал у ТВ-экрана. Сложно найти оправдания решению Тухеля играть смело. Может, у него не было центрального защитника? Да был же — игравший справа Павар мог запросто стать дополнительным в центре. Тогда бы всю бровку был способен закрыть Коман, что при Нагельсмане неоднократно происходило.

Другой план Тухеля мог усложнить жить Бернарду Силве, который провёл феноменальный матч: три ключевых передачи при 1,2 в среднем в сезоне и восемь успешных отборов при 1,3 в среднем в сезоне! Его игра — ещё одно подтверждение, что у «Баварии» было всё из рук вон плохо, она слишком многое позволила сопернику.