«Рубин» объявил об уходе Юрия Уткульбаева с поста главного тренера

Казанский «Рубин» и главный тренер Юрий Уткульбаев приняли решение о расторжении трудового договора. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Юрий Уткульбаев возглавлял «Рубин» с ноября 2022 года. В восьми матчах Мелбет Первой лиги казанский клуб под его руководством ни разу не проиграл: одержал четыре победы и четырежды сыграл вничью.