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Экс-нападающий "МЮ" Агуэро подверг критике штрафные удары в исполнении Роналду

Бывший нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Серхио Агуэро подверг критике штрафные удары в исполнении Криштиану Роналду.

Экс-нападающий "МЮ" подверг критике штрафные удары в исполнении Роналду
© Газета.Ru

«Все его голы со штрафных — чистая удача. У Месси они все под углом. Я думаю, что у Рауля голы лучше, и у Бензема тоже лучше», — сказал Агуэро в соцсетях.

Напомним, Роналду перешел в «Аль-Наср» 2 января. По контракту с клубом он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для футболиста и его семьи.

38-летний португалец с ноября 2022 года находился без команды после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед». К разрыву соглашения привело скандальное интервью игрока, в котором он раскритиковал тренерский штаб, руководство и политику клуба.

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