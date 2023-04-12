Экс-нападающий "МЮ" подверг критике штрафные удары в исполнении Роналду

Экс-нападающий "МЮ" Агуэро подверг критике штрафные удары в исполнении Роналду
Бывший нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Серхио Агуэро подверг критике штрафные удары в исполнении Криштиану Роналду.
«Все его голы со штрафных — чистая удача. У Месси они все под углом. Я думаю, что у Рауля голы лучше, и у Бензема тоже лучше», — сказал Агуэро в соцсетях.
Напомним, Роналду перешел в «Аль-Наср» 2 января. По контракту с клубом он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для футболиста и его семьи.
38-летний португалец с ноября 2022 года находился без команды после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед». К разрыву соглашения привело скандальное интервью игрока, в котором он раскритиковал тренерский штаб, руководство и политику клуба.