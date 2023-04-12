«У нас никогда не было со Слуцким проблем в плане субординации» — Дзюба

— Это очень интересный вопрос. Мы о нём как раз очень долго дискутировали, когда он был в Казани, а я приезжал к нему тренироваться. На тот момент мы уже были друзьями. И тогда обсуждали всерьёз, что я могу остаться в команде. Если бы не получилась та заграничная поездка, то наверняка я бы выбрал «Рубин». Только из за наших дружеских отношений, потому что я хотел максимально помочь его команде. Мы с ним пришли к мнению, что это было бы не совсем просто, но мы бы справились. У нас никогда не было со Слуцким проблем в плане субординации.



Если ему что то надо мне сказать, он не из робкого десятка — «напихает». Дружба есть дружба, но я даже сейчас не могу позволить обратиться к нему не на «Вы». Если мы общаемся в формате шоу, конечно, я могу позволить себе, как многие подумают, что то лишнее. Но у нас всё чётко: он ни на что не обижается, я ни на что не обижаюсь. Мы бы смогли легко коммуницировать, уверен, — приводит слова Дзюбы пресс служба московской команды.