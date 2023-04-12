«У нас никогда не было со Слуцким проблем в плане субординации» — Дзюба

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба рассказал о своих взаимоотношениях с бывшим главным тренером сборной России Леонидом Слуцким.
Российский форвард поддерживал форму в составе «Рубина», который тренировал Слуцкий, когда находился в поисках нового клуба.
— Он прямо твоим другом стал?
— Да, по настоящему близкий друг. Мы часто с ним видимся, пересекаемся, постоянно на связи. Я тяжёлый на подъём, но люблю всякое такое, повеселиться, а он в этом плане непоседа. Сейчас у него достаточно времени, он во многих проектах снимается. И он часто меня куда нибудь зовёт, приглашает, или мы идём с ним на какие то шоу, выступаем. Или просто я прихожу как гость, насладиться, посмеяться. В моей жизни очень большое значение имеет юмор. Это моё расслабление. Может, это и звучит как то неправильно, но люди должны периодически немного отдыхать, в том числе и от семьи, от детей, особенно когда ты всё время проводишь с ними. Мне нужно такое, чтобы можно было расслабиться, посмеяться, подурачиться, похохмить, поприкалываться. И Слуцкий — один из немногих, кто обладает потрясающим чувством юмора, которое мне по душе. Нам с ним нравится не только стандартный юмор, но и чёрный. В нашем лексиконе его очень много.
— Если представить, что вы со Слуцким снова оказались в одной команде как тренер и футболист, вы смогли бы работать, несмотря на близкую дружбу? Ты должен будешь выполнять его требования, он должен будет своему другу иногда «пихать». У вас был бы контакт?
— Это очень интересный вопрос. Мы о нём как раз очень долго дискутировали, когда он был в Казани, а я приезжал к нему тренироваться. На тот момент мы уже были друзьями. И тогда обсуждали всерьёз, что я могу остаться в команде. Если бы не получилась та заграничная поездка, то наверняка я бы выбрал «Рубин». Только из за наших дружеских отношений, потому что я хотел максимально помочь его команде. Мы с ним пришли к мнению, что это было бы не совсем просто, но мы бы справились. У нас никогда не было со Слуцким проблем в плане субординации.
Если ему что то надо мне сказать, он не из робкого десятка — «напихает». Дружба есть дружба, но я даже сейчас не могу позволить обратиться к нему не на «Вы». Если мы общаемся в формате шоу, конечно, я могу позволить себе, как многие подумают, что то лишнее. Но у нас всё чётко: он ни на что не обижается, я ни на что не обижаюсь. Мы бы смогли легко коммуницировать, уверен, — приводит слова Дзюбы пресс служба московской команды.
34 летний Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля. С 2015 по 2022 год футболист выступал за «Зенит», в составе которого четыре раза выигрывал чемпионат России.Прямые трансляции матчей МИР РПЛ и ФОНБЕТ Кубка России смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.