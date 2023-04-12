Валерий Газзаев предложил внести «Химки» и Талалаева в Книгу рекордов Гиннесса
«Химки» и главного тренера команды Андрея Талалаева нужно внести в Книгу рекордов Гиннесса, заявил «Матч ТВ» бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев.
Во вторник «Химки» назначили Талалаева главным тренером команды, контракт рассчитан на пять лет. В текущем сезоне подмосковный клуб возглавляли четыре тренера — Сергей Юран, Николай Писарев, Спартак Гогниев и Ринат Билялетдинов. По ходу нынешнего сезона Талалаев был отправлен в отставку в «Ахмате» и покинул «Торпедо» по обоюдному согласию сторон.
— Руководство «Химок» просто издевается над футболистами. Такие судьбоносные решения нужно принимать обдуманно и взвешенно. Как можно за сезон сменить пять тренеров? Пора записывать «Химки» в Книгу рекордов Гиннесса. Как и Андрея Талалаева, который за год меняет третью команду. Во всех командах у него были неудачи. Хорошо, что «Ахмат» вовремя очнулся, к ним пришел опытный Сергей Ташуев, сейчас «Ахмат» на пятом месте. Талалаев оставил «Торпедо» на последнем месте. К ним пришел иностранный тренер, и команда начала шевелиться.
Ладно бы в «Химки» приходили тренеры, которые добивались успеха. Есть категория тренеров теоретиков или просто тренеры без достижений, а есть категория тренеров практиков. В «Химках» прекрасно работал только Сергей Юран, — сказал Газзаев «Матч ТВ».
«Химки» по итогам 22 туров имеют в активе 13 очков и занимают 15 е место в турнирной таблице чемпионата России.Прямые трансляции матчей РПЛ проходят на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.