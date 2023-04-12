Газзаев предложил внести «Химки» и Талалаева в Книгу рекордов Гиннесса

— Руководство «Химок» просто издевается над футболистами. Такие судьбоносные решения нужно принимать обдуманно и взвешенно. Как можно за сезон сменить пять тренеров? Пора записывать «Химки» в Книгу рекордов Гиннесса. Как и Андрея Талалаева, который за год меняет третью команду. Во всех командах у него были неудачи. Хорошо, что «Ахмат» вовремя очнулся, к ним пришел опытный Сергей Ташуев, сейчас «Ахмат» на пятом месте. Талалаев оставил «Торпедо» на последнем месте. К ним пришел иностранный тренер, и команда начала шевелиться.



Ладно бы в «Химки» приходили тренеры, которые добивались успеха. Есть категория тренеров теоретиков или просто тренеры без достижений, а есть категория тренеров практиков. В «Химках» прекрасно работал только Сергей Юран, — сказал Газзаев «Матч ТВ».