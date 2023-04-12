Дзюба рассказал о любви к Москве и Петербургу

«О себе я бы сказал так — москвич в первом поколении. Это мой город, я родился здесь и вырос. Да, в моей жизни были периоды, когда я играл в Томске или Ростове-на-Дону, но всё равно я был по большей части в Москве.



Я не скажу, что какой-то путешественник, катался только на выезды, да там особо ничего не увидишь, сразу в отель, подготовка к матчу. Москва для меня была номер один. Им и осталась.



Если же говорить о Петербурге, то многие считают, что там вечно пасмурно, тяжело, дожди. Но когда я начал там жить, то понял, что в действительности там классно. Погода плюс-минус одинаковая», — цитирует Дзюбу пресс-служба «Локомотива».