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Дзюба рассказал о любви к Москве и Петербургу

Форвард «Локомотива» Артём Дзюба рассказал о жизни в Санкт-Петербурге и Москве. Ранее он долгое время выступал за «Зенит». Москву нападающий назвал лучшим городом мира.

Дзюба рассказал о любви к Москве и Петербургу
© Betassist

«О себе я бы сказал так — москвич в первом поколении. Это мой город, я родился здесь и вырос. Да, в моей жизни были периоды, когда я играл в Томске или Ростове-на-Дону, но всё равно я был по большей части в Москве.

Я не скажу, что какой-то путешественник, катался только на выезды, да там особо ничего не увидишь, сразу в отель, подготовка к матчу. Москва для меня была номер один. Им и осталась.

Если же говорить о Петербурге, то многие считают, что там вечно пасмурно, тяжело, дожди. Но когда я начал там жить, то понял, что в действительности там классно. Погода плюс-минус одинаковая», — цитирует Дзюбу пресс-служба «Локомотива».

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