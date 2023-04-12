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50 минут назад

"Аль-Наср" уволит с поста тренера Гарсию, работой которого недоволен Роналду

Газета.Ru

Руководство саудовского «Аль-Насра» отправит в отставку главного тренера команды Руди Гарсию.

"Аль-Наср" уволит с поста тренера Гарсию, работой которого недоволен Роналду
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Издание Diario AS передает, что работой специалиста недоволен капитан команды Криштиану Роналду. Отмечается, что решение об отставке уже принято. Португалец разочарован игрой команды в последние недели.

37-летний Роналду с ноября 2022 года находился без команды после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».

2 января Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

Ранее нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду вступил в перепалку с футболистом «Аль-Фейха» после матча 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Португалец после матча сказал форварду «Аль-Фейха»: «Ты не хочешь играть!», намекнув на тактику соперника, после чего звездный футболист «Аль-Насра» удалился в подтрибунное помещение.

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