Уткин прокомментировал разгромную победу «Манчестер Сити» в матче с «Баварией»

«Слаженность действий „Сити“ вчера была просто поразительной. „Бавария“, кажется, ни разу толком не смогла выйти из обороны через центр, только краями. В защите впечатлило, насколько безошибочно „Сити“ перестраивался на четырех защитников. Получается, что сейчас, во всяком случае, в этой модели игроки вроде Канчелу, Зинченко или Уокера не нужны Гвардиоле, собственно на флангах остаются только атакующие игроки, вчера это были Грилиш и Силва. В результате оборона Баварии в каждой атаке была под давлением по всей ширине поля. И Упамекано по закону Паскаля, оказавшись слабым звеном, и стал той самой прорехой», — написал Уткин в своём телеграм-канале.