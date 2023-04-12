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1 час назад

Дзюба: все моменты нельзя реализовать, Роналду и Месси тоже не забивают

Никита Бородкин

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба высказался о своей результативности в составе московского клуба. Как сообщает «Чемпионат.com», футболист подчеркнул, что реализовать все моменты невозможно и даже игроки самого высокого уровня вроде Лионеля Месси и Криштиану Роналду тоже порой не забивают.

Дзюба: все моменты нельзя реализовать, Роналду и Месси тоже не забивают
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Футболист отметил, что самый эмоциональный и важный гол за последние игры — это мяч в ворота «Краснодара».

«Потому что мы 0:2 проигрывали, а я не забил пенальти. Мы переламывали ту игру, и когда ты забиваешь победный — это прям нечто особенное», — объяснил Дзюба.

Говоря о предчувствии хет-триков, футболист отметил, что в матче против «Ростова» был уверен в своих силах забить три гола. Вместе с тем в игре против «Пари НН» у него такого ощущения не было, поскольку футболист чувствовал «определенный дискомфорт в организме». Он не позволил ему гнаться за футбольным достижением.

«К тому же был полумоментик, но я решил поделиться с Серёжей (Пиняевым — прим. ред), потому что дорогу молодым нужно везде давать. Я сделал ему передачу, но, к сожалению, он не забил. Это футбол, все моменты невозможно реализовать. И Криштиану Роналду с Месси не забивают все свои моменты», — подчеркнул Дзюба.

Напомним, что за последние пять игр в текущем сезоне Дзюба забил шесть голов и сделал одну голевую передачу. В составе «Локомотива» форвард выступает с февраля.

Футбол,Артем Дзюба,Криштиану Роналду,Лионель Месси,
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