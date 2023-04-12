Новый главный тренер «Рубина» обратился к игрокам

«Мне естественно приятно прийти в «Рубин». Клуб с именем, клуб, который добивался уже достаточно многого. К сожалению, сейчас такой тяжёлый период у команды, потому что вы сами понимаете, где она должна быть — в какой лиге должна играть. Вы достойны играть в Премьер-Лиге. Это очень важно, потому что там играют лучшие. Но сейчас у нас одна задача — мы должны объединиться, дать всё о себя возможное, выйти и быть единым целым. Мы должны понимать, что у нас есть класс, определённый класс у каждого игрока. Но, если этот класс будет работать только за счёт того, что я об этом знаю, если мы не будем отдаваться игре, если не будем убиваться на поле, если не будем единым целым, не будем соблюдать дисциплину тактическую, если мы не будем отдаваться на поле, вы знаете, что футбол не отблагодарит вас. Надо понимать, что для того, чтобы всё это выполнить, в завершающей части чемпионата надо умереть на поле и быть единым коллективом. Это вы можете», — сказал РашиРашид Рахимов в видео пресс-службы клуба.