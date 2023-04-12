Дзюба рассказал, как проходит его обычный день в «Локомотиве»

«Мой обычный день в «Локомотиве»? Если в идеале, то так: просыпаюсь с утра, а младший уже не спит. Я с ним сюсюкаюсь, играюсь, стараюсь уделить ему хотя бы 20-30 минут. Затем еду на тренировку: работаю, тренируюсь, обедаю и возвращаюсь домой, начинаю с детьми играть. Старший и средний завлекают меня во всё, что только можно. У нас начинаются всякие челленджи, удары по воротам — на лучшего вратаря, на лучшего бомбардира. Мы сейчас живём в загородном доме, и там у сестры сын. И вот они втроём против меня, мне нужно их обыграть. В стрелялки тоже, с игрушечными пистолетами. В Counter Strike тоже можем, но чаще в прятки, в салки.



Младший тем временем уже просыпается после дневного сна и тоже меня завлекает. Вечером можем почитать книги, но в основном это супруга делает. Ближе к ночи можно посмотреть какой-нибудь фильм. Или я смотрю его один, или с супругой. Если какой-то детский, то все вместе. Потом укладываю малого спать. Мне нравится с ними засыпать. Такой у меня идеальный день, чтобы провести его вместе с семьёй. В какой-то другой раз я могу встретиться с кем-то из друзей, со Слуцким, сходить на стендап-шоу, в ресторане посидеть, компанией друзей что-то пообсуждать. В кино сходить, я большой поклонник этого дела, поэтому, когда выходит что-то стоящее, нахожу время и иду туда с семьёй», — приводит слова Дзюбы официальный сайт «Локомотива».