В «Рубине» рассказали, велись ли переговоры с Бердыевым

Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов рассказал, что клуб не вёл переговоров по назначению главным тренером российского специалиста Курбана Бердыева, который ранее покинул «Сочи».

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«С Бердыевым не было никаких контактов», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Сегодня, 12 апреля, «Рубин» объявил о расторжении трудового договора с главным тренером команды Юрием Уткульбаевым. На указанную должность был назначен Рашид Рахимов.