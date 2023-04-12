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В «Рубине» заявили, что не вели переговоров по назначению Бердыева главным тренером

Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов рассказал, что клуб не вёл переговоров по назначению главным тренером российского специалиста Курбана Бердыева, который ранее покинул «Сочи».

В «Рубине» рассказали, велись ли переговоры с Бердыевым
© Чемпионат.com

«С Бердыевым не было никаких контактов», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Сегодня, 12 апреля, «Рубин» объявил о расторжении трудового договора с главным тренером команды Юрием Уткульбаевым. На указанную должность был назначен Рашид Рахимов.

«Рубин» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 47 очков после 26 матчей. Лидирует калининградская «Балтика» — 53 очка. В ближайшем туре казанский клуб встретится с ярославским «Шинником». Матч состоится 15 апреля.

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