Дзюба рассказал о дружбе со Слуцким

«Слуцкий стал моим другом? Да, по-настоящему близкий друг. Мы часто с ним видимся, пересекаемся, постоянно на связи. Я тяжёлый на подъём, но люблю всякое такое, повеселиться, а он в этом плане непоседа. Сейчас у него достаточно времени, он во многих проектах снимается. И он часто меня куда-нибудь зовёт, приглашает, или мы идём с ним на какие-то шоу, выступаем. Или просто я прихожу как гость, насладиться, посмеяться. В моей жизни очень большое значение имеет юмор. Это моё расслабление. Может, это и звучит как-то неправильно, но люди должны периодически немного отдыхать, в том числе и от семьи, от детей, особенно когда ты всё время проводишь с ними. Мне нужно такое, чтобы можно было расслабиться, посмеяться, подурачиться, похохмить, поприкалываться. И Слуцкий — один из немногих, кто обладает потрясающим чувством юмора, которое мне по душе. Нам с ним нравится не только стандартный юмор, но и чёрный. В нашем лексиконе его очень много.



Если бы я оказался в команде Слуцкого, был бы у нас контакт формата тренер-игрок? Это очень интересный вопрос. Мы о нём как раз очень долго дискутировали, когда он был в Казани, а я приезжал к нему тренироваться. На тот момент мы уже были друзьями. И тогда обсуждали всерьёз, что я могу остаться в команде. Если бы не получилась та заграничная поездка, то наверняка я бы выбрал «Рубин». Только из-за наших дружеских отношений, потому что я хотел максимально помочь его команде. Мы с ним пришли к мнению, что это было бы не совсем просто, но мы бы справились. У нас никогда не было со Слуцким проблем в плане субординации. Если ему что-то надо мне сказать, он не из робкого десятка — «напихает». Дружба есть дружба, но я даже сейчас не могу позволить обратиться к нему не на «Вы». Если мы общаемся в формате шоу, конечно, я могу позволить себе, как многие подумают, что-то лишнее. Но у нас всё чётко: он ни на что не обижается, я ни на что не обижаюсь. Мы бы смогли легко коммуницировать, уверен», — приводит слова Дзюбы официальный сайт «Локомотива».