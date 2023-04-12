Радимов намекнул, что судьи помогают «Спартаку» после закрытой встречи с красно-белыми

Бывший тренер «Зенита-2» Владислав Радимов намекнул на особое отношение судей к «Спартаку» после встречи с тренерским штабом московской команды. Радимов считает не случайным тот факт, что около месяца назад представители красно-белых провели закрытую встречу с судейским корпусом, а уже сейчас фиксируются серьёзные ошибки судей в пользу «Спартака».