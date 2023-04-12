Ринат Билялетдинов рассказал о своих обязанностях в "Химках" после прихода Талалаева
Исполнявший обязанности главного тренера подмосковных "Химок" Ринат Билялетдинов сконцентрируется на других направления развития футбольного клуба после прихода Андрея Талалаева. Об этом Билялетдинов рассказал ТАСС в среду.
"Лучше у Андрея Викторовича спросить, войду ли я в тренерский штаб "Химок", в ближайшее время я пока в системе футбольного клуба, - сказал Билялетдинов. - Пока я здесь, есть задачи, которые распространяются на другие команды в системе клуба. В ближайшее время я буду здесь, дальше - перестановки внутри клуба, потому что я являюсь старшим тренером "Химок", есть работа не только в главной команде. Есть направления развития клуба, которые подразумевают, помимо развития важнейшей главной команды, развитие других команд, которые не только важно курировать, но и поднимать уровень, в целом работать над повышением уровня игроков".
11 апреля генеральный директор "Химок" Николай Оленев сообщил ТАСС, что Талалаев стал новым главным тренером команды, подписав контракт на пять лет. В тот же день Оленев сообщил, что Билялетдинов останется в "Химках" после прихода Талалаева.
"Пока была стадия переоформления, я исполнял обязанности главного тренера "Химок", теперь, может, перейду на другой фронт работы, но все равно работа в главной команде останется в какой-то степени, но есть еще молодежная команда и другие. Как клубное руководство распределит, так и буду работать. С Андреем Викторовичем уже общались, дальше, может быть, дистанционно буду помогать, но чтобы помогать дистанционно, нужно быть в тренерском штабе и исполнять возложенные функции, пока ничего конкретного не могу сказать. В ближайшее время я пока при штабе, скажем так, а дальше будет решение руководящих структур", - добавил специалист.
Билялетдинов входит в тренерский штаб "Химок" с декабря 2022 года.
"Химки" занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 13 очков в 22 матчах. В следующем туре подмосковная команда 15 апреля на выезде сыграет с самарскими "Крыльями Советов".