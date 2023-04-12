Билялетдинов рассказал о своих обязанностях в "Химках" после прихода Талалаева

"Пока была стадия переоформления, я исполнял обязанности главного тренера "Химок", теперь, может, перейду на другой фронт работы, но все равно работа в главной команде останется в какой-то степени, но есть еще молодежная команда и другие. Как клубное руководство распределит, так и буду работать. С Андреем Викторовичем уже общались, дальше, может быть, дистанционно буду помогать, но чтобы помогать дистанционно, нужно быть в тренерском штабе и исполнять возложенные функции, пока ничего конкретного не могу сказать. В ближайшее время я пока при штабе, скажем так, а дальше будет решение руководящих структур", - добавил специалист.