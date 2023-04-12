«ПСЖ» проведет внутреннее расследование после обвинений Галтье в расизме

«ПСЖ» проведет внутреннее расследование по поводу обвинений в адрес главного тренера команды Кристофа Галтье, сообщает RMC Sport.

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В сентябре прошлого года спортивный директор «Ниццы» Жюльен Фурнье заявил, что причины его разлада с тренером, который в настоящий момент возглавляет «ПСЖ», были «серьезными».

В апреле ведущие передачи After Foot на RMC Sport ознакомились с электронным письмом, которое Фурнье направил компании INEOS — владельцам «Ниццы». Из него следует, что Гальтье неоднократно делал «дискриминационные комментарии расистского характера» в адрес собственных игроков, когда был тренером команды.