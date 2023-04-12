«ПСЖ» проведет внутреннее расследование после обвинений Галтье в расизме

«ПСЖ» проведет внутреннее расследование по поводу обвинений в адрес главного тренера команды Кристофа Галтье, сообщает RMC Sport.
В сентябре прошлого года спортивный директор «Ниццы» Жюльен Фурнье заявил, что причины его разлада с тренером, который в настоящий момент возглавляет «ПСЖ», были «серьезными».
В апреле ведущие передачи After Foot на RMC Sport ознакомились с электронным письмом, которое Фурнье направил компании INEOS — владельцам «Ниццы». Из него следует, что Гальтье неоднократно делал «дискриминационные комментарии расистского характера» в адрес собственных игроков, когда был тренером команды.
После этого президент парижского клуба Нассер Аль Хелаифи инициировал внутреннее расследование в клубе.Гальтье тренировал «Ниццу» с июня 2021 года по июль 2022 го.