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1 час назад

«ПСЖ» проведет внутреннее расследование после обвинений Галтье в расизме — СМИ

Матч ТВ

«ПСЖ» проведет внутреннее расследование по поводу обвинений в адрес главного тренера команды Кристофа Галтье, сообщает RMC Sport.

«ПСЖ» проведет внутреннее расследование после обвинений Галтье в расизме
Фото: Матч ТВМатч ТВ

В сентябре прошлого года спортивный директор «Ниццы» Жюльен Фурнье заявил, что причины его разлада с тренером, который в настоящий момент возглавляет «ПСЖ», были «серьезными».

В апреле ведущие передачи After Foot на RMC Sport ознакомились с электронным письмом, которое Фурнье направил компании INEOS — владельцам «Ниццы». Из него следует, что Гальтье неоднократно делал «дискриминационные комментарии расистского характера» в адрес собственных игроков, когда был тренером команды.

После этого президент парижского клуба Нассер Аль Хелаифи инициировал внутреннее расследование в клубе.Гальтье тренировал «Ниццу» с июня 2021 года по июль 2022 го.

Футбол,Кристоф Галтье,
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