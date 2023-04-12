РФС отозвал лицензию у проигравшего со счетом 0:15 клуба

Российский футбольный союз (РФС) отозвал лицензию на выступление в текущем сезоне у клуба второго дивизиона «Ессентуки». Об этом сообщается на странице во «Спартака» из Нальчика.

Спартаковцы сообщили, что именно по этой причине их матч против «Ессентуков» в рамках первенства страны отменен. Встреча 24-го тура должна была состояться 14 апреля.

8 апреля «Ессентуки» на выезде проиграли «Форте» из Таганрога. Встреча прошла в рамках 23-го тура второй лиги и завершилась со счетом 15:0 в пользу хозяев. В составе победителей четыре футболиста оформили по хет-трику.