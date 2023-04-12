$82.18+2.6889.73+2.63

РФС отозвал лицензию у проигравшего со счетом 0:15 клуба

Российский футбольный союз (РФС) отозвал лицензию на выступление в текущем сезоне у клуба второго дивизиона «Ессентуки». Об этом сообщается на странице во «Спартака» из Нальчика.

РФС отозвал лицензию у проигравшего со счетом 0:15 клуба
© Lenta.ru

Спартаковцы сообщили, что именно по этой причине их матч против «Ессентуков» в рамках первенства страны отменен. Встреча 24-го тура должна была состояться 14 апреля.

8 апреля «Ессентуки» на выезде проиграли «Форте» из Таганрога. Встреча прошла в рамках 23-го тура второй лиги и завершилась со счетом 15:0 в пользу хозяев. В составе победителей четыре футболиста оформили по хет-трику.

«Ессентуки» в 23 матчах нынешнего сезона набрали пять очков и находятся на последнем месте в турнирной таблице. Команда забила 7 и пропустила 79 мячей.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий