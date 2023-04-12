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36 минут назад

Дзюба объяснил, почему в детстве выбрал «Спартак»

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Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба объяснил, почему у него возникло желание пойти в футбольную школу «Спартака». По словам 34-летнего россиянина, на это его вдохновила игра тогдашних лидеров красно-белых.

Дзюба объяснил, почему в детстве выбрал «Спартак»
Фото: BetassistBetassist

«Не жалел ли мой отец, работающий в милиции, что я не играл в «Динамо»? Никогда такого не было. Возможно, в его детстве и молодости какая-то симпатия к киевскому «Динамо» у него и была, но к московскому у него нет никаких чувств.

В то время в России «гремел» только «Спартак». Когда я впервые увидел, как играют Тихонов, Аленичев и Титов, то в голове сразу появилось желание попасть именно туда. Мы тогда жили в районе Чистых прудов, а я просил родителей: «Отведите меня в «Спартак»! Как мне кажется, в то время других клубов особо никто и не знал», — приводит слова Дзюбы пресс-служба «Локомотива».

Артём Дзюба выступал за основной состав «Спартака» с 2006 по 2015 год. В составе красно-белых он провёл 166 матчей во всех турнирах и забил 38 мячей.

Футбол,Артем Дзюба,Динамо,Спартак,
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