Дзюба объяснил, почему в детстве выбрал «Спартак»

«Не жалел ли мой отец, работающий в милиции, что я не играл в «Динамо»? Никогда такого не было. Возможно, в его детстве и молодости какая-то симпатия к киевскому «Динамо» у него и была, но к московскому у него нет никаких чувств.



В то время в России «гремел» только «Спартак». Когда я впервые увидел, как играют Тихонов, Аленичев и Титов, то в голове сразу появилось желание попасть именно туда. Мы тогда жили в районе Чистых прудов, а я просил родителей: «Отведите меня в «Спартак»! Как мне кажется, в то время других клубов особо никто и не знал», — приводит слова Дзюбы пресс-служба «Локомотива».