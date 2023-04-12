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Суд отклонил иск Российского футбольного союза к компании "Телеспорт"

Арбитражный суд города Москвы отклонил иск Российского футбольного союза (РФС) к компании "Телеспорт", в котором требовал признать недействительным пункт соглашения об освещении Кубка России по футболу в сезонах-2020/21 и 2021/22. Соответствующий документ опубликован в среду в картотеке арбитражных дел.

Суд отклонил иск Российского футбольного союза к компании "Телеспорт"
© ТАСС

РФС утверждал, что "Телеспорт" действовал недобросовестно при заключении пункта договора, касающегося трансляций кубка букмекерскими компаниями. РФС считает, что пункт должен был быть сформулирован таким образом, чтобы букмекерские права на территории РФ и за ее пределами оставались за РФС. Пункт заключенного договора предполагает, что права на трансляцию турнира на территории РФ остались за РФС, а на территории других стран были переданы "Телеспорту".

Суд посчитал, что истец не доказал, что при совершении договора его воля была направлена на совершение какой-либо другой сделки, на основании чего отказал в удовлетворении иска. Решение может быть обжаловано в течение месяца с даты его принятия.

В середине октября 2021 года стало известно, что РФС подал иск к компании "Телеспорт" с требованием взыскать с нее 133,3 млн рублей. До этого организация подала иск с требованием взыскать с компании €160 тыс., так как посчитала, что "Телеспорт" не имел права реализовывать международные беттинговые права на Кубок России. 4 марта 2022 года Арбитражный суд города Москвы взыскал с "Телеспорта" долг в размере 11,8 млн рублей в пользу РФС.

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