Суд отклонил иск Российского футбольного союза к компании "Телеспорт"

Арбитражный суд города Москвы отклонил иск Российского футбольного союза (РФС) к компании "Телеспорт", в котором требовал признать недействительным пункт соглашения об освещении Кубка России по футболу в сезонах-2020/21 и 2021/22. Соответствующий документ опубликован в среду в картотеке арбитражных дел.

РФС утверждал, что "Телеспорт" действовал недобросовестно при заключении пункта договора, касающегося трансляций кубка букмекерскими компаниями. РФС считает, что пункт должен был быть сформулирован таким образом, чтобы букмекерские права на территории РФ и за ее пределами оставались за РФС. Пункт заключенного договора предполагает, что права на трансляцию турнира на территории РФ остались за РФС, а на территории других стран были переданы "Телеспорту".

Суд посчитал, что истец не доказал, что при совершении договора его воля была направлена на совершение какой-либо другой сделки, на основании чего отказал в удовлетворении иска. Решение может быть обжаловано в течение месяца с даты его принятия.