Две страны претендуют на проведение Евро-2032

Италия и Турция претендуют на проведение Евро-2032
Италия и Турция подали заявки на проведение чемпионата Европы 2032 года, сообщает пресс служба УЕФА.
Турция также является претендентов на проведение Евро 2028. За право провести этот турнир турецкая сторона будет конкурировать с совместной заявкой Великобритании и Ирландии.Место проведения Евро 2028 и Евро 2032 будет названо в сентябре 2023 года на конгрессе УЕФА.
Чемпионат Европы 2024 года пройдет в Германии. 28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные из за ситуации на Украине.