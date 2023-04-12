Две страны претендуют на проведение Евро-2032

Турция также является претендентов на проведение Евро 2028. За право провести этот турнир турецкая сторона будет конкурировать с совместной заявкой Великобритании и Ирландии.Место проведения Евро 2028 и Евро 2032 будет названо в сентябре 2023 года на конгрессе УЕФА.