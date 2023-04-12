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Объявлены судейские назначения на матчи 23-го тура РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) объявил судейские назначения на матчи 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Игры этого тура пройдут 15 и 16 апреля. Центральный матч уикенда «Ростов» — «Зенит» обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.

Объявлены судейские назначения на матчи 23-го тура РПЛ
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«Крылья Советов» – «Химки»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Сергей Каруненко, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Игорь Низовцев; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Игорь Синер.

«Динамо» – «Пари НН»: судья – Артём Чистяков, ассистенты судьи – Роман Усачёв, Андрей Гурбанов; резервный судья – Алексей Лапатухин; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Алексей Лунёв; инспектор – Андрей Бутенко.

«Сочи» – «Краснодар»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Арам Петросян; резервный судья – Сергей Куликов; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Варанцо Петросян; инспектор – Алексей Резников.

«Урал» – ЦСКА: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья – Сергей Цыганок; VAR – Ян Бобровский; AVAR – Николай Ерёмин; инспектор – Сергей Зуев.

«Торпедо»«Спартак»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Илья Елеференко, Денис Березнов; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Егор Болховитин; инспектор – Николай Левников.

«Оренбург» – «Локомотив»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Роман Милюченко; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Ян Бобровский; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Сергей Мартынов.

«Факел» – «Ахмат»: судья – Роман Галимов, ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Алексей Воронцов; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Константин Шаламберидзе; инспектор – Юрий Баскаков.

«Ростов» – «Зенит»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Владимир Москалёв; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Дмитрий Мосякин; инспектор – Вячеслав Харламов.

Футбол, Рафаэль Шафеев, Роман Милюченко, Игорь Низовцев, Евгений Буланов, Павел Кукуян, Николай Волошин, Ян Бобровский, Егор Болховитин, Иван Сиденков, Павел Шадыханов, Алексей Амелин, Николай Еремин, Илья Елеференко, Василий Казарцев, Наиль Сейфетдинов, Максим Гаврилин, Валерий Данченко, Игорь Демешко, Константин Шаламберидзе, Дмитрий Мосякин, Денис Березнов, Владимир Москалев, Дмитрий Жвакин, Владислав Безбородов, Роман Галимов, Николай Левников, Артем Чистяков, Игорь Синер, Юрий Баскаков, Антон Кобзев, Виталий Мешков, Сергей Карасев, Алексей Резников, Сергей Мартынов, Сергей Куликов, Сергей Зуев, Алексей Лунев, Роман Усачев, Дмитрий Чельцов, Кирилл Левников, Андрей Бутенко, Арам Петросян, Олег Соколов, Алексей Воронцов, Торпедо, Крылья Советов, Динамо, РФС, Зенит, Спартак, ФК "Урал"
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