Уткульбаев обратился к болельщикам «Рубина»

«Спасибо за предоставленную возможность поработать главным тренером нашего ведущего клуба республики. Спасибо нашим замечательным болельщикам за поддержку на каждом нашем матче, в том числе на выездных. Эта поддержка чувствовалась, и она нам очень помогала. Желаю «Рубину» успехов и выполнения задачи. Уверен, что всё получится!» — приводит слова Уткульбаева пресс-служба казанского клуба.