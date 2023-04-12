Еще две страны подали совместную заявку на проведение Евро-2028

Великобритания и Ирландия подали совместную заявку на проведение чемпионата Европы 2028 года. Об этом сообщил официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Совместную заявку на проведение Евро-2028 подали Федерации футбола Англии, Уэльса, Шотландии, Северной Ирландии и Ирландии. Кроме этого, была принята заявка от Турции. Турецкая федерация футбола направила заявку и на проведение чемпионата Европы 2032 года. На проведение Евро-2032 ещё претендует Италия. Заявки России на проведение двух турниров ранее были отклонены.