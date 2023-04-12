$82.09-0.0989.76+0.03

Великобритания и Ирландия подали совместную заявку на проведение Евро-2028

Великобритания и Ирландия подали совместную заявку на проведение чемпионата Европы 2028 года. Об этом сообщил официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Еще две страны подали совместную заявку на проведение Евро-2028
© Чемпионат.com

Совместную заявку на проведение Евро-2028 подали Федерации футбола Англии, Уэльса, Шотландии, Северной Ирландии и Ирландии. Кроме этого, была принята заявка от Турции. Турецкая федерация футбола направила заявку и на проведение чемпионата Европы 2032 года. На проведение Евро-2032 ещё претендует Италия. Заявки России на проведение двух турниров ранее были отклонены.

Отмечается, что в ближайшие месяцы администрация УЕФА рассмотрит каждую заявку, а Исполнительный комитет УЕФА проголосует за право проведения обоих турниров в октябре.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года пройдёт в Германии.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий