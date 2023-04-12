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Объявлена бригада арбитров на первый матч финала Пути РПЛ в Кубке России

Российский футбольный союз (РФС) объявил судейские назначения на первый матч финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ), а также на матчи второго этапа полуфинала Пути регионов.

Объявлена бригада арбитров на первый матч финала Пути РПЛ в Кубке России
© Чемпионат.com

Путь РПЛ. Финал. 1-й матч (19 апреля).

ЦСКА – «Урал»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Евгений Турбин; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Игорь Синер; комиссар – Иван Цитович.

Путь регионов. 1/2 финала. 2-й этап (19 апреля).

«Акрон»«Спартак»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Владимир Миневич, Михаил Иванов; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Эдуард Малый; комиссар – Владимир Карпович.

«Краснодар» – «Крылья Советов»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Артур Фёдоров; VAR – Сергей Карасёв; AVAR – Адлан Хатуев; инспектор – Сергей Лапочкин; комиссар – Александр Шанин.

Футбол, Рафаэль Шафеев, Егор Болховитин, Павел Шадыханов, Алексей Амелин, Максим Гаврилин, Игорь Демешко, Артур Федоров, Эдуард Малый, Константин Шаламберидзе, Дмитрий Мосякин, Владислав Безбородов, Александр Шанин, Игорь Синер, Сергей Лапочкин, Евгений Турбин, Виталий Мешков, Сергей Карасев, Дмитрий Ермаков, Кирилл Левников, Владимир Карпович, Михаил Иванов, Крылья Советов, Фонбет, РФС, Акрон, Спартак, ФК "Урал"
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