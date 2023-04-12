«Аль-Наср» готов сделать Моуринью самым высокооплачиваемым тренером мира

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср» намерен провести смену тренера под конец сезона и ради этого готов предложить невероятно щедрый в финансовом плане контракт португальскому специалисту Жозе Моурнью. Как стало известно AS, действующему тренеру «Ромы» готовы заплатить € 100 млн за два сезона, сделав тем самым его самым высокооплачиваемым тренером мира.

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Предпосылкой для кардинального шага стали неудовлетворительный результаты команды в местном чемпионате: после ничьей в последнем туре отставание от лидера турнира «Аль-Иттихада» составило три очка за семь туров до конца сезона. Кроме того, по информации издания, главная звезда клуба Криштиану Роналду недоволен методами нынешнего тренера команды Руди Гарсия, прямо или косвенно он подталкивает руководство пойти на крайние меры ради завоевания чемпионского титула.