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1 час назад

Источник: «Аль-Наср» готов сделать Моуринью самым высокооплачиваемым тренером мира

Чемпионат.com

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср» намерен провести смену тренера под конец сезона и ради этого готов предложить невероятно щедрый в финансовом плане контракт португальскому специалисту Жозе Моурнью. Как стало известно AS, действующему тренеру «Ромы» готовы заплатить € 100 млн за два сезона, сделав тем самым его самым высокооплачиваемым тренером мира.

«Аль-Наср» готов сделать Моуринью самым высокооплачиваемым тренером мира
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Предпосылкой для кардинального шага стали неудовлетворительный результаты команды в местном чемпионате: после ничьей в последнем туре отставание от лидера турнира «Аль-Иттихада» составило три очка за семь туров до конца сезона. Кроме того, по информации издания, главная звезда клуба Криштиану Роналду недоволен методами нынешнего тренера команды Руди Гарсия, прямо или косвенно он подталкивает руководство пойти на крайние меры ради завоевания чемпионского титула.

Преградой на пути воссоединения Моуринью и Роналду в новом клубе является то, что Жозе связан контрактом с «Ромой», и перед ним стоят задачи вывести римлян в Лигу чемпионов и выиграть Лигу Европы. Ранее он подтверждал, что намерен оставаться в «Роме» минимум до конца контракта, то есть до июня 2024 года.

Футбол,Руди Гарсия,Криштиану Роналду,
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