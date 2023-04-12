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Сергей Ташуев назвал задачу «Ахмата» на оставшуюся часть РПЛ

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев признался, что сейчас его команда хочет занять в Российской Премьер-Лиги самое высокое место в своей истории.

Главный тренер «Ахмата» назвал задачу команды на оставшуюся часть РПЛ
© Чемпионат.com

«Цель «Ахмата»? Давайте поборемся за самое высокое место (в РПЛ. – Прим. «Чемпионата») в истории клуба. Мы к этой цели стараемся идти. Мы хотим быть повыше того места, которое обычно занимает «Ахмат», — сказал Ташуев в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

Лучшим результатом «Ахмата» в чемпионате России является пятое место, добытое в сезоне-2016/2017. Сейчас команда идёт на том же пятом месте, набрав в 22 матчах 36 очков. От четвёртого места, на котором расположился московский ЦСКА, клуб из Грозного отделяет пять очков. В следующем туре «Ахмат» сыграет с «Факелом» на выезде.

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