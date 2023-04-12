Главный тренер «Ахмата» назвал задачу команды на оставшуюся часть РПЛ

«Цель «Ахмата»? Давайте поборемся за самое высокое место (в РПЛ. – Прим. «Чемпионата») в истории клуба. Мы к этой цели стараемся идти. Мы хотим быть повыше того места, которое обычно занимает «Ахмат», — сказал Ташуев в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.