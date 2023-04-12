$82.09-0.0989.76+0.03

Италия и Турция поспорят за право провести у себя Евро-2032

Федерация футбола Турции подала заявку на проведение в стране Евро-2028 или Евро-2032, а Итальянская федерация футбола претендует на получение права провести у себя чемпионат Европы в 2032 году. Об этом сообщает пресс-службы УЕФА.

Италия и Турция поспорят за право провести у себя Евро-2032
© РИА Новости

Таким образом, Турция выступит соперником Великобритании и Ирландии, которые подали совместную заявку на проведение Евро-2028, и в случае поражения будет конкурировать уже с итальянцами в битве за право принимать очередное континентальное первенство через четыре года.

Администрация УЕФА рассмотрит каждую из заявок в ближайшие пару месяцев, а в октябре Исполнительный комитет проголосует за то, какие страны-счастливчики получат право принять у себя чемпионаты 2028 и 2032 годов.

Ранее заявку на проведение Евро-2028 также подавала Россия, но она была отклонена УЕФА.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий