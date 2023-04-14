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32 минуты назад

Тренер «ПСЖ» ответил на обвинения в расизме, отметив, что его слова были неверно поняты

Матч ТВиещё 1

Главный тренер «Пари Сен Жермен» Кристоф Галтье отверг обвинения в расистских заявлениях, отметив, что его слова были неправильно интерпретированы.

Главныйи тренер «ПСЖ» Галтье ответил на обвинения в расизме
Фото: матч твматч тв

Ранее в СМИ появилось электронное письмо бывшего спортивного директора «Ниццы» Жюльена Фурнье, в котором утверждается о высказываниях Галтье в адрес мусульман и чернокожих футболистов. Специалист тренировал «Ниццу» с лета 2021 года по лето 2022 го.

— Глубоко потрясен словами, которые были приписаны мне и которые были распространены некоторыми людьми безответственным образом. Они шокируют меня до глубины души. Вся моя жизнь как мужчины, как футболиста, а затем как тренера была продиктована стремлением делиться и жить в гармонии с другими. Не могу допустить, чтобы мое имя и моя семья были опорочены подобным образом.
Поэтому я решил подать в суд на любого, кто посягнет на мою честь и достоинство. Я доверяю системе правосудия моей страны. Могу только порадоваться началу расследования. Чтобы позволить системе работать, я больше не буду давать никаких комментариев на эту тему, — приводит слова Галтье RMC Sport.
— Клуб поддерживает Галтье после многочисленных и неприемлемых угроз, которые он получил, и теперь хочет, чтобы правда была установлена правосудием. В ожидании завершения разбирательства и в целях обеспечения безопасности клуб призывает всех сохранять спокойствие. «ПСЖ», руководство, игроки и все сотрудники не терпят дискриминации на поле и за его пределами, — сказано в заявлении «ПСЖ».
Столичный клуб 15 апреля примет «Ланс» в 31 м туре чемпионата Франции.

Футбол,Кристоф Галтье,
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