Главныйи тренер «ПСЖ» Галтье ответил на обвинения в расизме

— Глубоко потрясен словами, которые были приписаны мне и которые были распространены некоторыми людьми безответственным образом. Они шокируют меня до глубины души. Вся моя жизнь как мужчины, как футболиста, а затем как тренера была продиктована стремлением делиться и жить в гармонии с другими. Не могу допустить, чтобы мое имя и моя семья были опорочены подобным образом.

Поэтому я решил подать в суд на любого, кто посягнет на мою честь и достоинство. Я доверяю системе правосудия моей страны. Могу только порадоваться началу расследования. Чтобы позволить системе работать, я больше не буду давать никаких комментариев на эту тему, — приводит слова Галтье RMC Sport.

— Клуб поддерживает Галтье после многочисленных и неприемлемых угроз, которые он получил, и теперь хочет, чтобы правда была установлена правосудием. В ожидании завершения разбирательства и в целях обеспечения безопасности клуб призывает всех сохранять спокойствие. «ПСЖ», руководство, игроки и все сотрудники не терпят дискриминации на поле и за его пределами, — сказано в заявлении «ПСЖ».

Столичный клуб 15 апреля примет «Ланс» в 31 м туре чемпионата Франции.