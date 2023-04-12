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РФС: Сергей Иванов пропустит минимум два тура из-за ошибок в матче «Спартак» — «Динамо»

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев заявил, что арбитр Сергей Иванов, который обслуживал матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Динамо», пропустит как минимум два тура.

Арбитр Иванов пропустит два тура из-за ошибок в матче "Спартак" — "Динамо"
© чемпионат

«Экспертно судейская комиссия посчитала, что Сергей Иванов допустил две ошибки в матче последнего тура, соответственно, получил низкую оценку и теперь пропустит как минимум два тура. Точное количество пропущенных туров будет зависеть от работы его коллег», — цитирует Каманцева «Матч ТВ».

Ранее ЭСК сообщил, что Иванов ошибочно не удалил нападающего красно-белых Александра Соболева за неспортивное поведение.

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