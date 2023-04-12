Арбитр Иванов пропустит два тура из-за ошибок в матче "Спартак" — "Динамо"

«Экспертно судейская комиссия посчитала, что Сергей Иванов допустил две ошибки в матче последнего тура, соответственно, получил низкую оценку и теперь пропустит как минимум два тура. Точное количество пропущенных туров будет зависеть от работы его коллег», — цитирует Каманцева «Матч ТВ».