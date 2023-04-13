«Бавария» может расторгнуть контракт с Мане из-за стычки с Сане

Мюнхенская «Бавария» может расторгнуть контракт с форвардом Садио Мане из за инцидента после первого матча ¼ финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», сообщает Sky Sport.

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Встреча прошла во вторник в Манчестере и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. По информации СМИ, Мане и полузащитник «Баварии» Лерой Сане начали конфликтовать во время игры, а в раздевалке произошла стычка, в ходе которой сенегалец ударил хавбека сборной Германии. Игроков разняли другие футболисты мюнхенского клуба.

Как отмечается, руководство клуба изучает возможность применения различных санкций в отношении 31 летнего сенегальца, в том числе разрыв контракта, отстранение и штраф. СМИ сообщают, что на тренировке в четверг Мане должен принести публичные извинения за свои действия.